Flug ins Blaue: Blind Booking überrascht Urlauber

ÖSTERREICH verlost Gutscheine für die Urlaubsbuchung.

Die Suche nach der perfekten Urlaubsdestination gestaltet sich meistens schwierig, nach der Entscheidung für ein Ziel müssen die günstigsten Flüge und ein passendes Hotel gefunden werden. Wer das alles abgeben will, kann sich nun mit Blind Booking überraschen lassen. Das Prinzip ist einfach und entstand aus einer Idee, einfach in ein Flugzeug zu steigen, und nicht zu wissen, wohin es geht. Kevin, der Gründer von Blookery, durchforstete das Internet nach Angeboten und buchte für sich und vier Freunde eine Reise. Erst am Gate erfuhren drei, wohin es geht. Einem Freund gelang es, bis ins Flugzeug zu steigen, ohne zu wissen, wo er seinen nächsten Urlaub verbringt. Kevin hatte bei der Planung so viel Freude, dass Blookery ins Leben gerufen wurde. Gemeinsam mit Jannis macht es sich Kevin nun zur Aufgabe, Urlaube zu suchen, die er selbst auch genauso buchen würde.

Und die Idee ist ist ganz einfach und genial: Man wählt die Personenanzahl, die sich überraschen lassen will, kann dann im nächsten Schritt auch Ziele ausschließen, die man eventuell schon gesehen hat oder einem zu kalt oder zu heiß sind. Die Abflughäfen sind neben Salzburg, Linz und Wien auch die deutschen Flughäfen. Außerdem gibt es für jedes Budget etwas, ab 350 Euro pro Person werden Flug und Hotel gesucht - und dann wird alles in die Hände der Urlaubsplaner gegeben. Aus zwei Vorschlägen wird einer gewählt, und man kann entweder sofort nach der Buchung, oder erst sieben Tage vor Abflug erfahren, wohin es geht. Damit der Überraschungseffekt perfekt ist, wird ein Countdown eingeblendet, zudem werden die wichtigsten Highlights des Reisezieles mitgeteilt. Es gilt also: Zurücklehnen und überraschen lassen - vor Ort können die Urlauber dann alle Aktivitäten selbst entscheiden und buchen. Es ist aber auch möglich, die Anreise selbst zu organisieren bzw. werden dann Hotels in Deutschland gebucht, die mit dem Auto oder Zug leicht zu erreichen sind.

Nachdem einem die Planung der Reise komplett abgenommen wurde, ist die Vorfreude auf das, was kommt, noch größer. Außerdem sieht man so Ziele, die man selbst nicht als Lieblings-Urlaubsort gewählt hätte, wie Urlauber gegenüber ÖSTERREICH berichten. "Wir hatten wirklich ein entspanntes Wochenende, ohne Blookery wären wir in den Süden geflogen. So ging es für uns in den Norden und wir haben eine neue Lieblingsstadt und kommen sicher wieder. Unsere nächste Reise mit Flug ins Blaue ist bereits in Planung." Hinzu kommt, dass der Kontakt mit den Blookery-Mitarbeitern immer unkompliziert ist und man auch noch Insider-Tipps der Reiseexperten bekommt. "Die Blookery-Reise war eine der aufregendsten Aktionen bisher", sagt auch Florian F.

