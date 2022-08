Frau (66) ertrank in eigenem Swimmingpool

Ihr 68-jähriger Ehemann sah sie bäuchlings im Wasser treiben, lief sofort in den Garten und zog seine Frau aus dem Pool und rief seine Nachbarn um Hilfe.

Oberösterreich. Am Donnerstag kam es zu einem tödlichen Bade-Drama im Bezirk Eferding. Eine 66-Jährige aus dem Bezirk Eferding schwamm am 4. August 2022 im hauseigenen Pool, während sich ihr 68-jähriger Ehemann im 1. Stock des Wohnhauses befand, als der Mann gegen 16:20 Uhr aus dem Fenster blickte, sah er seine Gattin bäuchlings im Pool treiben. Er lief sofort in den Garten und zog seine Frau aus dem Pool. Durch laute Hilferufe machte er auf die Notsituation aufmerksam, worauf sein unmittelbarer 65-jähriger Nachbar zu Hilfe eilte, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Gemeinsam führten sie Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Weitere zu Hilfe kommende Nachbarinnen, 32 und 28 Jahre alt, unterstützen die beiden und setzten die Rettungskette in Gang. Bis zum Eintreffen des Notarztes und der Rettung wurden von den Anwesenden die Wiederbelebungsmaßnahmen weiter durchgeführt.

Der Notarzt setzte zunächst die Maßnahmen erfolglos fort. Von ihm wurde gegen 16:40 Uhr der Tod festgestellt. Es konnten kein Hinweis auf ein Fremdverschulden festgestellt werden.