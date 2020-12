Frau nach Brand vermisst: Suchaktion blieb erfolglos

Frau meldete Feuer und war nicht mehr auffindbar.

Ried im Innkreis. Eine 72-Jährige ist in Ried im Innkreis verschwunden, nachdem sie am Samstag ein Feuer in ihrem Haus gemeldet hatte. Die Frau bemerkte den Brand im Wohnzimmer um 6.00 Uhr und ging oder radelte dann zum etwa einen Kilometer entfernten Feuerwehrhaus, um das zu alarmieren. Auch ihr 82-jähriger Mann, der im Obergeschoß geschlafen hatte, wurde auf die Flammen aufmerksam und rief per Telefon die Feuerwehr, berichtete die oberösterreichische Polizei am Samstag.

Die Feuerwehr löschte den Brand, der sich auf das gesamte Wohnzimmer ausgebreitet hatte. Um 11.30 Uhr stellten Experten fest, dass das Feuer im Bereich der Kachelofentür ausgebrochen war. Der 82-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Von seiner Frau fehlte jede Spur, seit sie den Brand gemeldet hatte. Auch eine Suchaktion im Stadtgebiet verlief erfolglos.

Suchaktion ohne Erfolg

40 Einsatzkräfte suchten auch mit Diensthunden am Samstag in Ried im Innkreis nach der 72-Jährigen, sie tauchte aber bis 16.00 Uhr nicht auf. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4240. Die Frau ist etwa 1,55 Meter groß, hat kurze dunkle Haare und trug eine dunkle Jogging- oder Pyjamahose, dazu eine dunkle Windjacke. Sie dürfte mit einem weißen Damenfahrrad unterwegs sein.