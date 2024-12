Frau rettete ihre drei Kinder bei Brand im Innviertel

Es ist zu einer Verpuffung im Heizraum gekommen.

Eine Oberösterreicherin ist am Mittwoch in einem Haus im Bezirk Schärding durch eine Stichflamme verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in einem Heizraum im Erdgeschoß. Die 34-Jährige hatte am Abend Kohlebriketts in einen Brennstoffkessel nachgelegt und etwas später die Türe zu dem Raum nochmals geöffnet, um nachzusehen, als es laut Polizei sofort zu einer Verpuffung kam.

Die Verletzte rannte ins Obergeschoß. Sie brachte ihre drei Kinder im Alter von vier, acht und neun Jahren ins Freie und rannte mit ihnen zu Nachbarn. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Andorf und Schulleredt stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitete. Die 34-Jährige wurde von einem Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus Ried gebracht.