Gas-Austritt bei Einheizen des Kaminofens – 55-Jähriger tot

Arbeitskollegin fand tags darauf 55-Jährigen.

Rohrbach. Ein 55-Jähriger ist in seinem Haus im Bezirk Rohrbach Donnerstagvormittag bewusstlos neben dem offenen Kaminofen gefunden worden. Aus bisher ungeklärter Ursache war offenbar beim Einheizen am Vorabend eine hohe Kohlenmonoxid-Konzentration entstanden, informierte die Polizei. Der Vergiftete wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital nach Graz geflogen, wo er am Nachmittag verstarb.

Als der Mann am Donnerstag einfach nicht am Arbeitsplatz erschienen war, ging eine Kollegin zu ihm heim um nachzuschauen. Sie kannte das Schlüsselversteck zum Haus des 55-Jährigen und fand diesen nicht ansprechbar am Boden. Anhand der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass durch einen Bedienungsfehler des Ofens Kohlenmonoxid austrat und der Mann das geruchlose Gas einatmete.