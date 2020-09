Gasexplosion in Linz: Einfamilienhaus in Vollbrand

Die 52-jährige Bewohnerin war noch im Haus, als sie einen Knall hörte und ins Freie flüchtete.

Ein Einfamilienhaus in Linz ist am Mittwoch nach einer Gasexplosion in Vollbrand gestanden. Die 52-jährige Bewohnerin war noch im Haus, als sie einen Knall hörte und ins Freie flüchtete. Aus einer Gartenhütte setzte sie um 11.40 Uhr den Notruf ab. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen aus einem Fenster im Erdgeschoß Flammen.



Die Straße musste gesperrt werden, da sie am Einsatzort nicht passierbar war. Die Löscharbeiten an dem Haus in Linz-Urfahr waren am späten Nachmittag noch nicht abgeschlossen, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Verletzt wurde niemand. Experten übernahmen die Ermittlungen nach der Brandursache.