Geisterfahrer: Lkw fuhr 12 Kilometer in falsche Richtung

Die Fahrt des türkischen Geisterfahrers in einem Baustellenbereich ging sogar durch sechs Tunnel.

Ein 51-jähriger Türke ist in der Nacht auf Mittwoch zwölf Kilometer lang und durch sechs Tunnel als Geisterfahrer in einem Baustellenbereich auf der Pyhrnautobahn (A9) unterwegs gewesen.

Der Lenker fuhr um 2 Uhr trotz Totalsperre und rotem Ampellicht in Klaus an der Pyhrnbahn (Bezirk Kirchdorf) in den Baustellenbereich ein und Richtung Graz weiter. Die Auffahrt auf die A9 war zu dem Zeitpunkt in beide Fahrtrichtungen von Klaus bis Kirchdorf/Inzersdorf gesperrt.

Die Autobahnmeisterei Ardning (Bezirk Liezen) verständigte die Baustellenmitarbeiter rechtzeitig, sodass sie auf den Pannenstreifen ausweichen konnten. Der Geisterfahrer wurde am Baustellenende gestoppt, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.