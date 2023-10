Gondel-Panne: Spektakuläre Rettung aus Krippensteinbahn

Am Sonntagnachmittag sind zwei Gondeln im dritten Teilstück der Dachstein-Krippenstein-Seilbahn nach einer automatischen Abschaltung auf halber Strecke in der Luft hängen geblieben.

Zunächst wurde eine Gondel, die mit zwei Passagieren besetzt war, evakuiert. Die 18 Insassen der zweiten Kabine, die sich plötzlich nicht mehr weiterbewegte, wurden bis kurz vor 17 Uhr abgeseilt. An der Rettungsaktion waren Bergrettung und Betriebsleitung beteiligt.

Teil der Seilbahn gesperrt

Gegen 17 Uhr kamen die betroffenen Gäste wohlbehalten und gemeinsam mit Mitarbeitern der Seilbahn in der Bergstation an. Die ersten beiden Teilstrecken seien laut Seilbahn-Holding nach wie vor in Betrieb, der dritte Abschnitt bleibe bis auf weiteres geschlossen. Für alle Wanderer, die in diesem dritten Abschnitt noch unterwegs seien, werde ein Shuttledienst zur Bergstation eingerichtet. Von dort aus fährt die Dachstein-Krippenstein-Bahn regulär bis 18 Uhr ins Tal.

Passagiere unverletzt

Offenbar kamen alle Beteiligten mit einem Schrecken davon - nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Am morgigen Montag soll laut ORF der Ursache für den Stillstand auf den Grund gegangen werden, die Seilbahn bleibt vorerst außer Betrieb.