Dichte Rauchschwaden: Großbrand im Lenzing-Werk

Das Feuer brach im Bereich eines Turms auf dem Firmen-Areal aus.

Großeinsatz am Freitagvormittag in Oberösterreich. Auf dem Gelände des Fasherstellers Lenzing AG (Bezirk Vöcklabruck) ist am Freitag gegen 8.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine verletzte Person

Der Brand in der Nähe des Laugenturms war weit zu sehen. Laut Auskunft des Unternehmens habe "keine Gefahr für Anrainer und Umwelt" bestanden. Man gehe davon aus, den Brand rasch unter Kontrolle zu haben. Die Ursache war vorerst noch unklar.



