Großbrand in Asylwerber-Unterkunft: 6 Verletzte

In Oberösterreich ist in der Nacht auf Dienstag eine Asylunterkunft komplett ausgebrannt.

Die Asylwerber, die in einem ehemaligen Gasthaus in Schönau im Mühlkreis (Bezirk Freistadt) untergebracht waren, konnten sich in Sicherheit bringen. Sechs Bewohner haben aber Rauchgase eingeatmet - sie mussten ins Spital gebracht werden.

Das Feuer brach am frühen Dienstag gegen 1.00 Uhr im Gasthaus aus. Einsatzleiter Patrick Rosinger von der Feuerwehr Oberndorf berichtet gegenüber dem ORF: „Als wir eintrafen, brannte es bereits heftig im Bereich der ehemaligen Gaststube. Auch im ersten Stock stand das Gebäude schon in Flammen.“

Alle Bewohner konnten sich retten, doch sechs von ihnen atmeten Rauchgase ein und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Rund 200 Feuerwehrleute waren etwa zwei Stunden im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Während die dicht angebauten Nachbarhäuser gerettet werden konnten, war das Gasthaus nicht mehr zu retten. Die Asylunterkunft ist vollständig zerstört.

Die 16 Bewohner wurden vorerst im Pfarrheim der Gemeinde untergebracht. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und wird untersucht.