Das Feuer brach am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr in dem Gewerbebetrieb aus. Die Löscharbeiten laufen.

In einem Gewerbebetrieb in Hörsching kam es am Mittwoch in den frühen Nachmittagsstunden zu einem Großbrand in einem Gewerbebetrieb in Hörsching.

Die Alarmierung ging um 14.10 Uhr beim Landesfeuerwehrkommando ein: Aus noch ungeklärter Ursache brach in der Firma Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung, die schwarze Rauchsäule nahe des Linzer Flughafens war weithin zu sehen.

Elf Feuerwehren aus der Umgebung und das Rote Kreuz rückten an. Ersten Informationen zufolge brach der Brand in der Lagerhalle aus.

Die Mitarbeiter werden vom Roten Kreuz betreut, eine leicht verletzte Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell laufen die Löscharbeiten mit umfassenden Außen- und Innenangriffen, unterstützt von zwei Hubrettungsgeräten.