Der ehemalige VP-Landesrat und Unternehmer Josef Fill, seine Frau und seine Tochter wurden im Schlaf überfallen.

Der fürchterliche Vorfall ereignete sich bereits Mitte Juli 2023 im Innviertel. Drei mit Sturmhauben vermummte Männer drangen in der Nacht gegen 1 Uhr in ein Fenster im Erdgeschoß ein und kamen so in das Haus der Familie Fill. Daheim waren zu dem Zeitpunkt Josef Fill, seine Frau und deren Tochter (60).

Die vorerst Unbekannten fesselten den Vater, der nur Tage zuvor seinen 84. Geburtstag gefeiert hatte, die Mutter und die Tochter mit Kabelbindern. Danach durchwühlten die Einbrecher rund eine Stunde lang das gesamte Haus.

Mit der Beute in unbekannter Höhe konnten die drei Männer flüchten. Ihre Opfer ließen sie gefesselt zurück. Gegen 2.15 Uhr konnte sich die Familie selbst befreien. Alle drei erlitten einen schweren Schock. Die Tochter, die gerade zu Besuch gewesen war, musste nach dem Vorfall sogar ins Spital.

Zwei Hauptverdächtiger und Anstifter verhaftet

Zwei Tatverdächtige, ein Nordmazedonier (46) und ein Deutscher (42) seien bereits vor Monaten festgenommen worden. DNA-Spuren im Haus hätten die beiden, die Vorstrafen haben, überführt. Ausgeliefert wurden sie über einen internationalen Haftbefehl. Der dritte Haupttäter werde aber noch gesucht.

Ein Mittäter, der verdächtigt wird, das Trio angestiftet und entscheidende Hinweise in dem Fall gegeben zu haben, wurde auch in U-Haft genommen. Es handelt sich um einen Innviertler (29). Es drohen Strafen wegen schweren Raubes bis zu 15 Jahre Haft.