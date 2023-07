Horror-Crash in Braunau: 29-jähriger Fahrer tödlich verunglückt

Ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Braunau ist am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr tödlich verunglückt.

Der Mann fuhr im Gemeindegebiet von Gilgenberg am Weilhart auf der L1029 Handenberger Landesstraße in Fahrtrichtung Handenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals in der angrenzenden Wiese, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag mit.

Der 29-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Am Einsatz waren insgesamt drei Feuerwehren mit sechs Fahrzeugen und 45 Feuerwehrmännern, der Hubschrauber Christopherus 14 aus Traunstein, das Rote Kreuz Eggelsberg sowie drei Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes beteiligt.