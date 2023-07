Eine nächtliche Ausfahrt dreier junger Einheimischer (15,16,17) endete in einer einzigen Katastrophe.

Wien. Nach dem Verkehrsunfall am Mittwoch in Döbling, bei dem ein 17-Jähriger ums Leben gekommen war, ist der Zustand des 15-jährigen Fahrzeuglenkers weiterhin kritisch. Laut Polizei konnte bei dem Burschen keine Beeinträchtigung durch Alkohol- oder Suchtmittel festgestellt werden. Die Jugendbande war gestern um 5 Uhr in der Früh bei einer Routinekontrolle vor der Polizei in Richtung Döbling geflüchtet. Dabei soll er laut Polizeisprecherin Barbara Gass ein Tempo von bis zu 140 km/h erreicht haben.

Bei der Kreuzung der Krottenbachstraße mit der Gustav-Pick-Gasse brachte eine weitere Streifenwagenbesatzung ihr Fahrzeug in Stellung. Der Bursch verlor beim Versuch, das Polizeiauto zu umfahren, die Kontrolle über sein Auto, krachte gegen einen Lichtmasten und in weiterer Folge gegen einen geparkten Pkw. Auch eine 16-jähriges Mädchen wurde bei dem Horror-Crash schwer verletzt - ihr Zustand ist ebenso kritisch.

Unfallfahrzeug gehörte dem Lenker

Laut Polizei gab es keine Anhaltspunkte für eine mögliche Verwicklung in eine vorhergehende Straftat. Das Unfallfahrzeug (Audi A4) gehörte dem 15-jährigen Lenker. Es war nicht angemeldet, die Kennzeichen waren gestohlen.