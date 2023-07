Ein Bursch hat Mittwochfrüh bei einem schweren Verkehrsunfall in der Krottenbachstraße in Wien-Döbling sein Leben verloren.

Der Jugendliche starb noch an Ort und Stelle, wie die Sprecherin der Berufsrettung, Corina Had, der APA sagte. Ein weiterer Insasse schwebt in Lebensgefahr, eine Jugendliche erlitt schwere Kopfverletzungen.

Als die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr eintraf, versuchten Polizisten bereits, eine Person zu reanimieren, zwei weitere waren noch im Wrack eingeklemmt. Nach Absicherung der Unfallstelle und Aufbau eines vorsorglichen Brandschutzes wurden zwei Türen mit hydraulischen Spreizern geöffnet, um Zugang zu den Verletzten zu erhalten. Diese wurden der Berufsrettung Wien übergeben, die mit neun Teams in Aktion trat. Bei einem Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät.

Während der Bergung banden weitere Feuerwehrleute ausgeflossenes Motoröl und Kühlmittel. Für die Dauer des Einsatzes war die Krottenbachstraße im Unfallbereich für den Verkehr gesperrt. Die Buslinie Linie 35A war in beiden Fahrtrichtungen zeitweise umgeleitet. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Verlässliche Altersangaben lagen zunächst nicht vor.