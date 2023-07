Biker (34) stirbt bei Horror-Crash auf der A12

Der Motorradfahrer prallte gegen eine Leitschiene und wurde in eine Böschung geschleudert.

Bei einem Unfall auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol ist in der Nacht auf Sonntag ein 34-jähriger Leichtmotorradfahrer tödlich verunglückt. Der Mann geriet im Gemeindegebiet von Münster (Bezirk Kufstein) auf den Pannenstreifen und kollidierte mit der dortigen Leitschiene, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall stürzte der 34-Jährige vom Motorrad und wurde in eine Böschung geschleudert. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen.