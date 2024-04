Horror-Unfall in der Voest: Arbeiter verliert Bein und Fuß

In der Nacht auf Montag passierte in der Voest in Linz ein schwerer Arbeitsunfall.

Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ berichten, stürzte ein Verschubleiter auf die Gleise und wurde vom ersten Waggon überrollt. Dem Arbeiter wurden dabei Teile beider Beine abgetrennt. Der Unfall ereignete sich gegen 2:25 Uhr in der Nacht. Der gebürtige Bosnier war mit Verschubarbeiten beschäftigt und koordinierte den Standortwechsel einiger Waggons. Dazu stellte sich der Arbeiter aber nicht wie vorgesehen auf den gesicherten Bereich, sondern auf Trittstufen des vordersten Waggons. Als er per Funk ein Bremsmanöver anordnete, stürzte der Arbeiter auf die Schienen und geriet mit beiden Beinen unter den ersten Waggon. Dabei wurde ihm der linke Unterschenkel und der rechte Fuß abgetrennt.