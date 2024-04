Landwirt stürzt in Silo - tot

Die Ehefrau fand den 56-Jährigen bewusstlos vor

Ein 56-Jähriger ist am Mittwochabend im Bezirk Perg bei Arbeiten rund fünf Meter tief in einen Silo gestürzt und dabei zu Tode gekommen. Das teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Später am Abend fand die Ehefrau des Mannes den Verunfallten bewusstlos vor. Ihre Wiederbelebungsversuche fruchteten genauso wenig wie jene des herbeigerufenen Notarztes. Dieser konnte nur noch den Tod des 56-Jährigen feststellen.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.