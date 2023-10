Hundehaltegesetz: Novelle ist in Bearbeitung

Die tödliche Attacke fordert eine Änderung der Ausbildung und der Hundehaltung in Oberösterreich.

OÖ. Derzeit wird das Oö. Hundehaltegesetz auf Initiative von Tierschutz-Landesrat Michael Lindner auf fachlicher Ebene evaluiert. Für Lindner und SPÖ-Klubobfrau Sabine Engleitner-Neu, ist es wichtig, eine schnelle Lösung zu finden, die aber auch die Vorschläge der anderen im Landtag vertretenen Parteien berücksichtig. Die bereits im Landtag vorliegende Vorschlag der Landesregierungzur Anpassungen in der Sachkunde-Ausbildung soll in die Gesetzesnovelle mit einfließen. Deshalb wird die SPÖ am Donnerstag in der Ausschusssitzung einen Unterausschuss-Hundehaltegesetz beantragen: „Die tragische Hundeattacke von Naarn zeigt den Handlungsbedarf auf. Jetzt geht es darum, gemeinsam eine gute Lösung für OÖ zu finden.“