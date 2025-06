Klangwolke 25: Der Puls von Linz wird hörbar

Experte: Krisenintervention braucht Vorrang Angesichts der Attacke in einer Schule in der Grazer Dreierschützengasse sieht der Suizidpräventionsforscher Thomas Niederkrotenthaler von der Medizinischen Uni Wien eine "Ausnahmesituation, die zum Glück so in Österreich noch nicht gesehen wurde".