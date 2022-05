Kleinbus kippt bei Crash um: Eine Tote, 6 Verletzte

Im Bezirk Eferding kollidierten ein Pkw und ein vollbesetzter Kleinbus an einer Kreuzung.

Oberösterreich. Am Samstagabend ereignete sich an einer Kreuzung in der Ortschaft Herrnholz, im Gemeindegebiet von Scharten (Bezirk Eferding), ein tödlicher Verkehrsunfall. Aus bisher noch unbekannten Gründen kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem vollbesetzten Kleinbus. Der Kleinbus, in dem sich Erntehelfer befanden, kippte durch den Crash um.

Die Situation am Einsatzort war anfangs unklar, ein Großaufgebot an Einsatzkräften war im Nahbereich bei einer Feuerwehrübung anwesend, als der Alarm über den Verkehrsunfall eintraf. Kräfte von vier Feuerwehren, ein größeres Aufgebot an Rettungskräften sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 10 eilten an den Einsatzort.

Für eine Erntehelferin kam leider jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Sechs Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, drei Personen erlitten einen Schock, blieben aber unverletzt.