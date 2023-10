Linz: Betrunkene reißen Israel-Fahne vom Rathaus

Schon zum dritten Mal wurde am Alten Rathaus die Israel-Fahne attackiert. Diesmal von zwei volltrunkenen "Bio-Österreichern" (20).

Sonntag um 6 Uhr früh kam es erneut zu einem anti-israelischen Eklat in Linz: Als der Portier die Fahne Israels hissen wollte, wurde er von zwei volltrunkenen jungen Männern beobachtet. Sie beschimpften ihn zunächst übel und erklärten, dass sie diese Fahne in Linz nicht sehen wollen.

Als der Portier die Fahne trotzdem aufzog und ins Gebäude ging, schritten die Männer zur Tat - sie hängten sich an die Fahne und rissen wie wild daran, bis sie herabfiel. Dabei wurde das Duo von der Polizei beobachtet, wie Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter bestätigte. Sie wurden geschnappt. Im Verhör gaben die beiden 20-jährigen Studenten, Österreicher ohne Migrationshintergrund, an, dass sie diese Fahne in Österreich nicht sehen wollen.

Gegen die beiden, die bisher nicht amtsbekannt waren, wird wegen Herabwürdigung fremder Symbole ermittelt. Das ist mittlerweile der dritte Vorfall mit der israelischen Fahne am Rathaus, die aus Solidarität mit Israel nach dem blutigen Terrorangriff der Hamas auf tausende unschuldige Zivilisten am 7. Oktober gehisst wurde.