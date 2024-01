Linz investiert heuer 108 Millionen Euro

Ein großer Teil der Investitionssumme fließt in die Infrastruktur.

Linz. Der Magistrat der oberösterreichischen Landeshauptstadt und die Immobiliengesellschaft von Linz investieren heuer 108 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der Stadt, wie es heißt. Investiert werden soll unter anderem in den Ausbau und die Schaffung neuer Radwege, zudem sollen Beton- und Asphaltflächen entsiegelt und begrünt werden und auch Gebäude barrierefrei und energieeffizient umgestaltet werden.

Ein wichtiger Schritt ist auch die Errichtung von Photovoltaikanlagen - nur so kommt die Stadt dem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, einen großen Schritt näher. Außerdem sind Sanierungen und Erweiterungen von Schulen, wie etwa in Kleinmünchen und in der Goethestraße, geplant. Mit der Neugestaltung des Urfahraner Marktgeländes, des Hauptplatzes und des Martin-Luther-Platzes soll die Stadt auch optisch attraktiver werden. der Pfarrplatz soll eine Wasserspielfläche bekommen. Ebenfalls auf der Investitionsliste steht der Westring, und die hohen Kosten für die Sanierung des Mona-Lisa-Tunnels, die erst heuer im Budget sichtbar sind.