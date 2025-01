Linz-Wahl: Wettquote zeigt die ÖVP-Krise

Linz wählt am 12. Jänner einen neuen Bürgermeister. Der Abbruch der Koalitionsverhandlungen könnte sich auf Stadtebene auswirken.

Es gibt keine offizielle Wahlumfrage zur Bürgermeisterwahl in Linz. Man kann somit nur versuchen einen Trend von den letzten Nationalratswahlen abzuleiten. In Linz lag die SPÖ mit 28,4% der Stimmen vorne. Die Freiheitlichen folgten mit 23,2 %.Auf bet-at-home.com kann man auf das Ergebnis der Bürgermeisterwahl tippen, bei einem Vergleich der Wettquoten von 2. Jänner und 6. Jänner sieht man auch wie sich der Abbruch der Koalitionsverhandlungen ausgewirkt hat.Bei der Wette führt klar SPÖ-Bürgermeisterkandidat Didi Prammer. Seine Wettquote liegt bei 1.40 (Stand 6.1.). Dahinter liegt Michael Raml (FPÖ) bei einer Quote von 3.50. Martin Hajart von der ÖVP steht derzeit auf Platz 3 mit einer Quote von 7. Am 2. Jänner hatte Hajart mit 5,25 eine noch viel bessere Quote. Eva Schobesberger (Die Grünen) konnte sich von 50 auf 35 verbessern. Im Oktober lag Hajart bei den Wetten sogar noch vor Raml – Ende November hat es sich gedreht.Ergebnis der letzten BürgermeisterwahlSPÖ klar vorne. Im Vergleich zum Ergebnis der letzten Bürgermeister-Wahl 2021 werden wohl auch die Plätze getauscht. Die SPÖ hatte 43,7%. Die ÖVP kam auf nur 16,4%, dahinter die Grünen auf 14,6 %. Die FPÖ lag mit 12 % der Stimmen auf Platz vier.