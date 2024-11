Lkw überrollt Fußgängerin – 81-Jährige tot

Freitagmittag kam es in Haid bei Ansfelden (Bezirk Linz-Land) zu einem tödlichen Unfall. Eine Pensionistin wurde von einem Sattelschlepper überrollt und getötet. Der Lenker dürfte von dem Unfall nichts bemerkt haben.

Die 81-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war zu Fuß auf der Ritzlhofstraße von Kremsdorf kommend in Richtung EKZ Haid Center unterwegs als es zu dem Unfall kam. Sie wollte bei einer Kreuzung die Wiener Straße überqueren, dabei wurde sie vom Lkw eines 54 Jahre alten Lenkers aus dem Bezirk Rohrbach erfasst.

Laut Polizei soll der Lkw-Lenker bei der Kreuzung die Geschwindigkeit verringert haben, blieb jedoch bei der dortigen "STOP"-Tafel bzw. bei der dortigen Haltelinie nicht stehen. Die Fußgängerin habe bemerkt, dass der Lastwagen nicht stehen blieb und versuchte auszuweichen. Der 54-Jährige übersah vermutlich die Pensionistin, stieß diese mit der Front des Lkw um und überrollte sie mit dem gesamten Sattelzug. Die 81-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb an der Unfallstelle.

Polizei hielt den Fahrer an

Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt ungehindert in Richtung Autobahn A1 fort und nahm den Unfall vermutlich nicht wahr. Er konnte durch eine Polizeistreife in Tragwein angehalten werden. Ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

Der 54-Jährige gab sinngemäß an, dass er mit dem Lkw samt dem Anhänger in Haid auf der Wiener Straße in Richtung Autobahn A1 gefahren sei. Er habe von dem Unfall nichts mitbekommen, ansonsten wäre er sofort stehengeblieben.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde die Obduktion des Leichnams sowie die Sicherstellung des Lkw angeordnet.