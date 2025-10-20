Marchtrenk baut wieder Glitzerpark auf

Marchtrenk verwandelt sich auch heuer wieder in eine stimmungsvolle Lichterlandschaft.

Marchtrenk. Von 14. November bis 11. Jänner verwandelt sich die Lessingstraße in Marchtrenk (Bez. Wels-Land) in eine strahlende Lichterlandschaft – 35.000 LED-Punkte, über 5,5 Kilometer Lichterketten und 24 Großfiguren laden zum winterlichen Spaziergang ein.

Die offizielle Eröffnung findet am 14. November um 17 Uhr statt, mit dem feierlichen Einschalten der Lichtinstallationen als Höhepunkt.

Ein besonderes Highlight ist die wöchentlich wechselnde Bewirtung: Regionale Vereine betreiben die Holzhütte im Park und sorgen mit Punsch, Getränken und kleinen Köstlichkeiten für winterliches Flair. Zusätzlich gibt es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Olaf dem Schneemann, Ponyreiten und einer Riesenseifenblasenshow.