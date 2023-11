Mehr Schutz: Zwei neue Frauenhäuser für OÖ

In Sicherheit vor Gewalt zur Ruhe kommen - ein Jahr lang können Frauen und Kinder im Frauenhaus bleiben.

OÖ. Sechs Frauenhäuser gibt es momentan in Oberösterreich, nächstes Jahr solld as Angebot aber ausgebaut werden: Ein Frauenhaus soll im unteren Mühlviertel entstehen, das zweite im Salzkammergut. Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) sagt aber, dass sich die Grundstückssuche schwieriger als gedacht gestaltet. In den sechs Häusern stehen in den Frauenhäusern 47 Plätze für Frauen und 80 für Kinder zur Verfügung, heißt es aus dem Haberlander-Büro. Im vergangenen Jahr lag die Auslastung bei etwa 87 Prozent, in Vöcklabruck ist das Frauenhaus zu 90 Prozent belegt - ein Drittel bis die Hälfte der Frauen sind Österreicher. Mit den neuen Häusern stehen insgesamt 59 Plätze für Frauen und für 104 Kinder zur Verfügung.