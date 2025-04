Mit 45 km/h unterwegs: E-Scooter-Fahrer angezeigt

Immer mehr E-Scooter werden auf Österreichs Straßen zum Sicherheitsrisiko – durch illegale Tuningmaßnahmen erreichen sie Geschwindigkeiten, die weit über dem erlaubten Limit liegen. In Wels und Linz griff nun erneut die Polizei durch.

Ein 34-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag in Wels aus dem Verkehr gezogen, weil sein E-Scooter ähnlich schnell wie Autos fuhr. Bei der Kontrolle in der Boschstraße stellte sich heraus: Statt der erlaubten 25 km/h erreichte der Roller 45 km/h. Damit gilt er rechtlich als Motorfahrrad – für das der Mann keinen Führerschein besitzt. Er wurde angezeigt und musste den Scooter nach Hause schieben. Bereits wenige Tage zuvor war ein ähnlicher Fall in Linz aufgeflogen: Dort hatte ein getunter E-Scooter auf dem Prüfstand sogar 72 km/h erreicht. Auch in diesem Fall setzte es eine Anzeige. Die Polizei warnt eindringlich vor illegalem Tuning und möglichen Gefahren im Straßenverkehr.