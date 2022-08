Mopedlenkerin crasht mit Zug – 16-Jährige tot

Trotz sofortiger und länger andauernden Reanimationsversuchen konnte das Leben der jungen Mopedlenkerin nicht mehr gerettet werden. Sie verstarb noch am Unfallort.

Oberösterreich. Am Freitagnachmittag kam es auf einem Bahnübergang in der Ortschaft Manzing in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) zu einem tödlichen Unfall: Eine junge Mopedlenkerin wollte den dortigen Bahnübergang überqueren und hat dabei den herannahenden Triebwagen übersehen. Trotz sofortiger und länger andauernden Reanimationsversuchen durch die Teams des Notarzteinsatzfahrzeuges und des Notarzthubschraubers Christophorus Europa 3 konnte das Leben der jungen Mopedlenkerin nicht mehr gerettet werden. Sie verstarb noch am Unfallort.

Die Angehörigen, die noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Unfallort waren sowie der Triebfahrzeugführer wurden von der Krisenintervention betreut.

Der Bahnverkehr war mehrere Stunden unterbrochen, der Bahnübergang gesperrt.