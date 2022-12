Ein 27-Jähriger ging mit einem Messer in einem Fitnessstudio in Vöcklabruck auf seine Ehefrau los. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.

Vöcklabruck - Mit einem Messer bewaffnet betrat ein 27-jähriger Österreicher mit Migrationshintergrund Mittwochnachmittag ein Fitnessstudio in Vöcklabruck und stach im Bereich der Rezeption mehrfach auf seine Ehefrau ein. Laut Medienberichten erlitt die 25-Jährige dabei so schwere Stichverletzungen im Gesicht und am Oberkörper, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert und auf der Intensivstation behandelt werden musste. Ihr Zustand ist kritisch. Der junge Mann flüchtete, konnte jedoch von der Polizei festgenommen werden. Die oberösterreichische Staatsanwaltschaft bestätigt, dass wegen eines mutmaßlichen Mordversuchs ermittelt werde.