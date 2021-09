Schreckliches Drama in Linz. Der Ehemann fand seine tote Frau - neben ihr lag das Neugeborene.

In Linz ereignete sich in der Nacht auf Montag ein fürchterliches Drama. Ein 34-Jähriger entdeckte kurz vor 1 Uhr seine tote Frau im Schlafzimmer - neben ihr lag ein neugeborenes Mädchen. Die 32-Jährige hatte das Baby alleine bekommen und ist laut Amtsarzt an Komplikationen bei der Entbindung gestorben. Die junge Linzerin dürfte verblutet sein

Schwangerschaft negiert

Der Vater des Kindes wickelte zuerst seine neugeborene Tochter in eine Decke ein und alarmierte dann Polizei und Rettung. Die Notärzte eilten zur Wohnung in einem Mehrparteinhaus in Linz, konnten aber nur mehr den Tod der dreifachen Mutter feststellen. Das Baby ist wohlauf und wurde in die Neugeborenenstation der Landesfrauenklinik eingeliefert.

Warum die Mutter ihr drittes Kind alleine im Schlafzimmer bekam, ist bisher nicht bekannt. Die 32-Jährige hatte womöglich ihre Schwangerschaft negiert und niemanden darüber informiert. Unklar ist auch, wo sich der Vater während der Geburt befand.