Nervenkitzel mit Musikexpress am Urfix

Herbst-Urfix lockt mit einem neuen Fahrgeschäft für die ganze Familie.

Linz. Am 30. September fällt der Startschuss für den heurigen Herbst-Urfahranermarkt. Und er hält eine Neuheit bereit: Der "Musikexpress" begeistert die Besucher mit einer atemberaubenden Fahrt. Diesmal geht es nicht in die Höhe, sondern man dreht sich mit Fliehkräften im Kreis. Am Montag wurden bereits die ersten Teile der neuen Attraktion angeliefert und aktuell läuft noch der Aufbau. Um drei Euro pro Fahrt können alle einsteigen, die sich wild wirbeln trauen. Die Fahrgäste werden bei der Fahrt mit Fliehkräften von bis zu 4G beschleunigt und können dabei eine beeindruckende Licht- und Musikshow genießen. Discokugeln, LED-Monitore, in denen man sich selbst bzw. die Fahrgäste sieht und Nebelfontänen sorgen für eine extra Portion Spaß.