Neue Mega-XXXLutz Eröffnung mit Stargast Oliver Pocher

Am Freitag wird das neue Gebäude auf der Linzer Donaulände eröffnet.

Linz. Am Freitag kommt der deutsche Komiker Oliver Pocher (von 17 bis 18 Uhr) als Stargast zur fünftägigen Eröffnungsfeier von XXXLutz auf der Linzer Donaulände. Bei der inoffiziellen Eröffnung am Dienstag waren für XXXLutz-Sprecher Thomas Saliger sieben beeinträchtigte Mitarbeiter die Stars des Tages. Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat Saliger vor kurzem zu einem Besuch ins XXXLager nach St. Florian eingeladen, seitdem schwärmt dieser von der Lebensfreude der Mitarbeiter, die von der Lebenshilfe betreut werden, und will damit die Kunden anstecken.

Stargast: Oliver Pocher. © pocher.de ×

Kostenlose Trekkingrucksäcke. Während der Eröffnungstage geben sie im Eingangsbereich Werbemittel aus, u.a. gibt es rote Trekkingrucksäcke geschenkt, die man gleich einmal auf der Shopping-Tour auf den 25.000 Quadratmetern Verkaufsfläche auf vier Stockwerken testen kann. Das Verkaufshaus ist unterirdisch mit dem Blau-Weiß-Linz Fußballstadion verbunden, wo sich das Hauslager für XXXLutz und mömax befindet.

Das neue Mega-Gebäude von innen. © TZOe Marlene Krispin ×

Sky-Restaurant mit 210 Sitzplätzen

20 Monate Bauzeit. Im Donaupark ist ein 1,2 Kilometer langer roter Teppich ausgelegt, das derzeitige Wetter passt leider nicht zu den Liegestühlen, die den Red Carpet säumen. „Die Bewilligung fürs Ausrollen haben wir schnell bekommen, das muss wohl an der Farbe liegen“, scherzte Thomas Saliger mit dem roten Linzer Bürgermeister Klaus Luger und überreichte ihm eine eigens angefertigte „XXX Linz“-Ortstafel. Saliger gestand ein, dass XXXLutz früher „Schuhschachteln mit Logo“ gebaut habe und lobte die Architektur des neuen Hauses, dessen Eröffnung ihm „Ganslhaut“ bescherte.