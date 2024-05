Julian Reichelts NIUS steigt bei EXXPRESS ein

Das deutsche Online-Portal NIUS des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt steigt bei exxpress.at von Eva Schütz ein.

Neues Investment am österreichischen Medienmarkt: Die Deutschen um Reichelt übernehmen 25 Prozent der Anteile am Exxpress. Die Mehrheit am Exxpress hält weiterhin Gründerin und Herausgeberin Eva Schütz. Gründungs-Chefredakteur Richard Schmitt war nach Differenzen um die Ausrichtung des Portals vor einigen Monaten ausgestiegen und hatte seine Anteile zurückgegeben. Zuletzt war immer wieder kolportiert worden, dass Schmitt gemeinsam mit NIUS am österreichischen Markt ein neues Projekt lancieren könnte. Das ist nun nicht der Fall - in der aktuellen Kooperation zwischen NIUS und Exxpress soll Schmitt jedenfalls keine Rolle spielen.

Das sagt Eva Schütz

„Wir freuen uns außerordentlich, dass dieser Zusammenschluss gelungen ist. Meinungspluralismus und Medienvielfalt sind unerlässlich für eine funktionierende Demokratie. Mit dem erfahrenen Team von NiUS als Partner sind wir noch besser gerüstet, diese zentralen Werte weiter voranzutreiben und die Medienlandschaft in Österreich zu bereichern“, so Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz.

Das klar rechts positionierte NIUS war aufgrund seiner Berichterstattung zuletzt – ähnlich wie der der Exxpress in Österreich – immer wieder in die Kritik insbesondere von linken Politikern und Medien geraten.

Milliardär hinter NIUS

Spannendes Detail: Hinter NIUS steht der deutsche Unternehmer und Milliardär Frank Gotthardt, für dessen Unternehmen auch Ex-Finanzminister Gernot Blümel arbeitet.