Oberösterreich: Neunjähriger von Unbekanntem mit Waffe bedroht

Ein Neunjähriger ist Freitagnachmittag von einem Unbekannten vor einem Geschäft in Braunau mit einer Waffe bedroht worden.

Braunau am Inn. Der Bub war an drei Männern im Alter von etwa 20 Jahren vorbeigegangen, als einer aus einem blauen Plastiksackerl die Waffe hervor holte und in Richtung des Kindes hielt. In den anderen Taschen sollen sich noch zwei Messer befunden haben. Der Bub rannte weg, wobei ihn das Trio verfolgte. Eine Fahndung der Polizei verlief vorerst ergebnislos.

Laut Schilderungen des Schülers waren alle drei Männer etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, von schlanker Statur und hatten dunkle Haare. Zwei der Verdächtigen trugen blaue Jeans mit einem schwarzen und einem weißen T-Shirt. Einer von ihnen hatte einen grau-weißen Scooter bei sich.

Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Braunau unter 059133/4200.