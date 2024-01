OÖ hat das beliebteste Kinderhotel Europas

Das Familux Resort Dachsteinkönig in Gosau ist das beliebteste Kinderhotel Europas.

OÖ. Das auf Familienurlaub spezialisierte Portal www.kinderhotel.info, mit jährlich mehr als fünf Millionen Seitenaufrufen eine der größten Suchplattformen für Familienunterkünfte, hat die 50 besten Kinderhotels mit dem kinderhotel.info Award 2024 ausgezeichnet. Für den begehrten Award, der zum sechsten Mal vergeben wurde, standen rund 730 Familienhotels aus 14 europäischen Ländern zur Auswahl. Die Top 3 der besten Hotels liegen in OÖ, der Schweiz und Salzburg.

Platz 1 nach OÖ. Den ersten Platz belegte das Familux Resort Dachsteinkönig in Gosau (OÖ), gefolgt vom Märchenhotel Braunwald (Schweiz) und dem Familienhotel Oberkarteis in Hüttschlag (Salzburg). Von den 50 ausgezeichneten Hotels kommen 33 aus Österreich, zwölf aus Deutschland, vier aus der Region Trentino-Südtirol und eines aus der Schweiz.

Familux Resort Dachsteinkönig. Das beste Familienhotel Europas liegt in Gosau im oö Salzkammergut. Erstmals erklimmt das von der Tiroler Hoteliersfamilie Mayer geführte Familux Resort Dachsteinkönig den ersten Platz in der Gesamtwertung. Im Dezember 2016 eröffnet, hat sich der innovative Betrieb schnell als eine der Top-Adressen für den Urlaub mit Kindern etabliert. Mit rund 90 Wochenstunden Kinderbetreuung, 2.000 Quadratmeter Indoor-Spielbereich, Badelandschaft mit 100 Meter langer Reifen-Wasserrutsche und Babybetreuung ab dem siebten Lebenstag werden alle Altersklassen mit interessanten Angeboten bedacht. Das Hotel am Fuße des Dachsteins bildet derzeit den Gipfel der Gästezufriedenheit in Kombination mit der auf Familien spezialisierten Ausstattung.