Hochwasser: Bewohner kämpfen um Sandsäcke

Bewohner der Hochwasser-Gebiete stehlen Sandsäcke um ihre eigenen Häuser trocken zu halten.

Große Anspannung in Deutschland. Dauerregen brachte Hochwasser in weiten Teilen des Landes. In Niedersachsen etwa wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Schlimme Zustände auch in Nordrhein-Westfalen oder Thüringen.

Hochwasser in Hessen. © APA/dpa/Nadine Weigel ×

Jetzt droht eine weitere Katastrophe: Die Sandsäcke werden knapp. In Niedersachsen gibt es 1,9 Millionen dieser Schutz-Behelfe, die gehen jetzt aus. Und das obwohl weitere 1,5 Millionen angeliefert wurden.

Ein Schutzwall wurde abgetragen

Die Lage wird langsam dramatisch. Die Bewohner sind völlig verzweifelt. Es herrscht ein Kampf um die letzten Säcke. Andere wiederum stehlen die rettenden Beutel. In einem Ort wurde ein aufgebauter Schutzwall auf einer Länge von 20 Metern abgetragen.

Auch aus Lilienthal in Niedersachsen werden Diebstähle gemeldet. Die Polizei appelliert: „Bitte belasst die Sandsäcke dort, wo sie sind!“