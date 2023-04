Osterhasen lebten in Mini-Käfig neben Müll: gerettet

Kurz vor Ostern werden wie jedes Jahr echte Hasen und Kaninchen verschenkt – zum Leid der Tiere.

OÖ. Die Käfighaltung von Hasen und Kaninchen ist seit 2009 in Österreich verboten. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass die Nager in winzige Käfige gepfercht werden.

So auch zwei Kaninchen-Babys in Uttendorf (Bezirk Braunau). Zeugen schickten den Tierrettern der Pfotenhilfe Fotos von den völlig verwahrlosten Tieren, die in einem Mini-Käfig direkt an der Straße zwischen Müllcontainer und Gerümpel dahinvegetieren mussten. Die Nager wurden dem Besitzer abgenommen und dem Tierschutzhof Pfotenhilfe übergeben. „Die armen Tiere sind leider krank und verwahrlost, haben extrem lange Krallen, Schnupfen, Augenentzündung und wurden mit rohen Kartoffeln im Käfig gebracht, weshalb sie sogar Durchfall haben, so die Pfotenhilfe, die nun die Kaninchen gesundpflegt.