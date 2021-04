Erste-Hilfe-Maßnahmen vergeblich.

Munderfing. Eine 25-Jährige ist Freitagfrüh mit ihrem Fahrzeug in Munderfing (Bezirk Braunau) tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nachkommende Autofahrer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt starb die Verunglückte noch an der Unfallstelle, so die Polizei.