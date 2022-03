Der 40-Jährige war mit Stemmarbeiten beschäftigt, als sich die Wand löste und auf ihn fiel, so die Polizei.

St. Martin. Auf einer Baustelle in St. Martin (Bezirk Linz-Land) ist am Mittwochnachmittag ein Polier von einer umfallenden Betonwand am Rücken getroffen und so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Spital starb. Der 40-Jährige war mit Stemmarbeiten beschäftigt, als sich die Wand löste und auf ihn fiel, so die Polizei. Er starb während einer Notoperation im Krankenhaus.