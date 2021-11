Rätselhafter Todesfall in Linz beschäftigt Polizei

Obduktion der Leiche angeordnet.

Ein rätselhafter Todesfall beschäftigt die Polizei in Linz: Am Montag wurde in einem Innenhof eine leblose Person gefunden, wie der Mann zu Tode gekommen ist, ist unklar. Daher wurde von der Staatsanwaltschaft Linz eine Obduktion angeordnet, bestätigte die Polizei Medienberichte. Diese könnte noch am Montag abgeschlossen werden.

Laut heute.at wies der Mann schwere Verletzungen auf und es stehe Mordverdacht im Raum. Das ORF Radio Oberösterreich berichtete, dass unklar sei, ob der Mann Opfer eines Sturzes geworden ist oder es doch Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe. Die Polizei gab sich zunächst bedeckt, man warte die Obduktion ab.