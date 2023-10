Schlepper lieferte sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

26 illegale Migranten, unter ihnen auch Kinder, wurden in einem weißen Kastenwagen gestoppt.

OÖ. Schon wieder wurden Schlepper von der Polizei Schlepper am Weg nach Deutschland im Mühlviertel gestoppt. In der Nähe von Zwettl an der Rodl (Bezirk Urfahr-Umgebung) konnten die Beamten den Mann nach einer wilden Verfolgungsjagd festnehmen. Laut ersten Informationen raste der Mann auf der Böhmerwald Straße in hohem Tempo vor der Polizei davon, er konnte aber in einem Waldstück gestoppt werden. Im Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen waren 26 illegale Migranten, unter ihnen auch Kinder. "Bei ihnen handelt es sich vermutlich um kurdische Türken", sagt Clemens Lehner-Redl von der Pressestelle der Polizei in Linz.

Fast zeitgleich lief auch eine Fahndung nach Schleppern in der Nähe von Rohrbach. Augenzeugen meldeten, dass vier Personen aus einem Wagen sprangen und davon liefen. Bisher wurden die vier Männer nicht gefasst.

Aufgrund der beinahe täglichen Schlepper-Aufgriffe wird seit Mittwoch Mitternacht verstärkt kontrolliert. Im Mühlviertel wurde von besorgten Bewohner sogar eine Whatsapp-Gruppe gegründet, um sich gegenseitig zu warnen und der Polizei möglichst detaillierte Hinweise geben zu können.

Ob die beiden Fälle in Rohrbach und nahe Zwettl zusammen hängen, konnte derzeit noch nicht geklärt werden.