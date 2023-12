Nur einen Tag nach dem Vorfall, bei dem junge Asylbewerber Feuerwehrfrauen bei einem Löscheinsatz bedrängt hatten, musste die Feuerwehr erneut zum CoHotel ausrücken.

Erneut mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstag um 12.18 Uhr zu einer Asylunterkunft in Steyregg ausrücken. Nur einen Tag zuvor hatten sich dort unglaubliche Szenen abgespielt. Rund 30 Jugendliche aus der Unterkunft hatten Feuerwehrfrauen bedrängt und den Einsatz bei Löscharbeiten eines Containers behindert. "So etwas haben wir noch nie erlebt", sagte der Feuerwehrkommandant der FF Steyregg, Rudolf Breuer, zu oe24.

Es war nicht der erste Einsatz der Feuerwehr beim CoHotel. Bereits vier Mal musste die Feuerwehr bisher zu der gleichen Örtlichkeit ausrücken.

Und am Donnerstag schon wieder. An der Einsatzadresse stellte sich schnell heraus, dass abermals ein Druckknopfmelder mutwillig betätigt worden war. "Wir rücken seit dem Vorfall am Mittwoch aber nicht mehr ohne Polizeibegleitung aus", sagt Breuer.

Somit konnte nach einer Lageerkundung mit der Polizei die Brandmeldeanlage wieder aktiviert und die Einsatzadresse verlassen werden.

Um 12.55 Uhr konnte die Feuerwehr Steyregg die Einsatzbereitschaft wieder herstellen. "Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der Exekutive", so Breuer.