Lido Sounds: Line-up für Lido Nights vollständig

Headliner sind unter anderem Blümchen und Großstadtgeflüster.

Linz. Tanzpatschen raus und rein in die Nacht: Am Lido Sounds wird heuer auch nach dem offiziellen Ende des Festivals am Donauufer, das von 28. bis 30. Juni zum Partymachen einlädt, weiter gefeiert. An den ersten beiden Abenden finden im Brucknerhaus, nur wenige Gehminuten vom Festival entfernt, die Lido Nights statt. Mit dem günstigen Ticketpreis von 15 Euro on Top für alle, die ein Ticket fürs Festival haben, kann bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden. Am Dienstag wurde das komplette Line-up bekannt gegeben: Zu Blümchen und Großstadtgeflüster gesellen sich unter anderem El Siciliano, DJ Kristian Davidek, DJ Billie Stylish und Molly Pocket.

ÖSTERREICH verlost Festivaltickets fürs Lido Sounds. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff "Lido Sounds" an gewinnen@oe24.at schicken und dabei sein.