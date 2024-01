Asyl-Großquartier in der Mozartstadt kommt

200 Flüchtlinge sollen ein Quartier in unmittelbarer Nähe zu einer Schule beziehen.

Salzburg. Im Salzburger Stadtteil Schallmoos ziehen bald etwa 200 Flüchtlinge in ein neues Großquartier ein. Im Herbst des Vorjahres wurde der Umbau des ehemaligen Porr-Gebäudes nahe dem Salzburger Hauptbahnhof ausgeschrieben, am Dienstag Abend wurden die Bürger erneut über die Unterkunft informiert. Der zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) versteht die Sorgen der Anrainer. Er versucht die Situation aber zu entschärfen und die Anrainer zu beruhigen. Für ein gutes Miteinander soll nämlich die 24-Stunden-Betreuung durch das Rote Kreuz sorgen. Diese Betreuung machte sich schon im Austria Trend Hotel in Wals-Himmelreich als auch im Flussbauhof in der Alpenstraße bezahlt. Im Herbst wurden die Anrainer mittels Flugblatt vom Asylquartier in Kenntnis gesetzt, damals war noch die Rede von etwa 300 Flüchtlingen, die einziehen sollten. Diesem Vorhaben erteilte Schwaiger eine Absage. "Es gibt Platz für höchstens 194 Personen", sagt er. Die Anrainer gehen auf die Barrikaden, in unmittelbarer Quartier-Nähe befindet sich eine Schule.