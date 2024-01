300 neue Polizisten für OÖ

300 Polizisten starten ihre Grundausbildung noch heuer.

OÖ. Im Steinernen Saal des Linzer Landhauses wurden am Dienstag 46 neue Polizisten nach dem Abschluss ihrer Grundausbildung im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptmann Thomas Stelzer und der Stellvertretende Landespolizeidirektor Rudolf Keplinger in den Außendienst gestellt. „Oberösterreich steht für Sicherheit und Verlässlichkeit – das bleibt auch dank unserer neuen Polizisten so", sagt Stelzer. "Gerade in herausfordernden Zeiten, in denen Staat und Gesellschaft besonders gefordert sind, ist es ein schönes und wichtiges Zeichen, dass sich jedes Jahr viele junge Oberösterreicher für den Polizeiberuf entscheiden und sich damit in den Dienst unserer Gemeinschaft zu stellen", sagt Stelzer. Heuer werden insgesamt 110 Polizisten ihre Ausbildung beginnen, mehr als 350 Menschen schickten eine Bewerbung ab. "Die Personaloffensive zeigt Wirkung. Bereits im März werden 110 Polizisten die Ausbildung in Oberösterreich beginnen. Das ist eine massive Steigerung zum Vorjahr. Der eingeschlagene Weg wird konsequent fortgesetzt werden", sagt Innenminister Karner. "Die Bewerberzahlen belegen, dass das Interesse groß ist. Das freut mich, denn auch dadurch ist gewährleistet, dass Oberösterreich auch in Zukunft ein sicheres, stabiles Land bleibt", sagt Stelzer.