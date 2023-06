Schülerinnen (16) in letzter Sekunde aus Donau gerettet

Bei einem Schulausflug in Linz suchten zwei Mädchen (16) in der Donau nach Abkühlung, wurden jedoch von der starken Strömung mitgerissen. Bevor sie die Kräfte verließen, konnten sie von Bootsfahrern gerettet werden.

Passanten in Linz wurden am Montagabend auf zwei Mädchen aufmerksam, die in der Donau schwammen und sich Hilfe schreiend am südlichen Brückenpfeiler der Nibelungenbrücke zu halten versuchten. Sie riefen sofort die Polizei. Inzwischen waren jedoch auch die Insassen eines privaten Bootes auf die Hilfeschreie aufmerksam geworden. Sie warfen den entkräfteten Mädchen einen Rettungsring zu und brachten sie über die Notleiter an Bord. An Land konnten die Schülerinnen dann den herbeigerufenen Einsatzkräften übergeben werden.

Die Mädchen, eine 16-Jährige aus dem Bezirk Mödling und eine 16-Jährige aus dem Bezirk Baden, gaben an, während eines Schulausflugs Abkühlung in der Donau gesucht zu haben. Sie wurden jedoch von der Strömung mitgerissen und hatten nicht mehr die Kraft, von selber an Land zu kommen.