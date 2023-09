Drei Kinder mit Beeinträchtigung befanden sich im Schülerfahrzeug.

Linz. Glimpflich endete dein Unfall am Dienstag früh: Drei Kinder mit Beeinträchtigung waren am Weg in die Schule, als der Transporter über eine steile Böschung abstürzte. Wie durch ein Wunder wurden weder die drei Kinder, noch der Schulbuslenker verletzt. Die Bauarbeiter der Baustelle waren sofort zur Stelle, der Bus wurde von der Feuerwehr geborgen.