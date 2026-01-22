Alles zu oe24VIP
Sanierung der A4 beim Knoten Schwechat geht ab Montag in finale Phase
Straßenbau

Sanierung der A4 beim Knoten Schwechat geht ab Montag in finale Phase

22.01.26, 13:06
Nach einer Winterpause wird ab Montag die Sanierung der Ostautobahn (A4) im Bereich Knoten Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) fortgesetzt.  

Trotz Baustelle bleiben zwei Fahrstreifen in beide Richtungen verfügbar, teilte die Asfinag am Donnerstag in einer Aussendung mit. Ausgenommen ist die Verbindung von der Wiener Außenringschnellstraße (S1) aus Vösendorf auf die A 4 nach Wien. Die Verkehrsfreigabe ist für August vorgesehen.

Verkehrsfreigabe für August vorgesehen

Die Auffahrt von der S 1 aus Vösendorf zur A 4 Richtung Wien wird ab März wieder einstreifig geführt. An zwei Wochenenden wird saniert, an einem davon ist eine Sperre nötig. Erneuert wird auch eine Brücke über die Schwechat.

