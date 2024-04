Schuhe überführten Serieneinbrecher nach Jahren

Ein 41-jähriger Albaner verübte in Ober- und Niederösterreich zwischen 2015 und 2018 insgesamt 68 Einbrüche in Wohnhäuser. Erwischt wurde der notorische Kriminelle, der von Frankreich nach Österreich ausgeliefert wurde, wegen seiner Schuhe.

NÖ, OÖ. Die Spezialität des 41-Jährigen: Während die Bewohner schliefen, verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufbohren von Holzfenstern Zutritt zu Wohnungen und in Häuser.

Im September 2015 endete seine erste Serie in Österreich nach 45 Einbrüchen schlagartig. Knapp ein Jahr später, ab Juli 2016 sowie - wieder nach einer längeren Pause - zwischen April und September 2018 wurden in Niederösterreich sowie im Raum Linz neuerlich Einbrüche verübt, die eindeutig seine Handschrift trugen. In einem Fall wurde der Täter von einem Bewohner ertappt, der versuchte ihn festzuhalten. Der Einbrecher riss sich aber los und flüchtete. Zurück blieben seine Schuhe, die er vor dem Haus abgestellt hatte.

Mit DNA-Spuren in den Schuhen gelang es schließlich, einen 41-jährigen Albaner als Täter zu identifizieren. Er wurde aufgrund eines Europäischen Haftbefehls im Mai 2021 in Frankreich festgenommen. Zunächst musste er aber in Frankreich eine Haftstrafe absitzen, erst im März dieses Jahres wurde er nach Österreich ausgeliefert. Bei seinen Einvernahmen durch das Landeskriminalamt Oberösterreich gab er die dann insgesamt 68 Einbrüche zu.